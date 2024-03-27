Отец сажал на цепь и лишал еды: девочку-маугли обнаружили в Петербурге
В Петербурге отец-одиночка сажал на цепь свою 12-летнюю дочь
Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger
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Родитель, как отмечается, регулярно избивал дочь.
Отец в Петербурге сажал свою 12-летнюю дочь на цепь и лишал ее еды. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Мужчина использовал цепь для того, чтобы его дочка не уходила гулять. А когда она делала что-то "не так", то он морил ее голодом.
Полицейским удалось узнать об этом совершенно случайно. Во время очередного конфликта с родителем девочка сильно повредила руку и ее пришлось госпитализировать.
В больнице она и рассказала, как ее «воспитывает» отец. Оказалось, что та переехала с родителем в Петербург из Белоруссии.
В соседней стране осталась мама ребенка, которая злоупотребляет спиртным. К слову, отец девочки тоже не брезгует алкоголем.
В МВД сообщили, что правоохранители в курсе данной ситуации. Сейчас девочка находится в социальном учреждении, а в отношении ее отца инициирована проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать девочки-маугли обрушилась на опеку после изъятия ребенка.