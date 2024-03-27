Отец сажал на цепь и лишал еды: девочку-маугли обнаружили в Петербурге

В Петербурге отец-одиночка сажал на цепь свою 12-летнюю дочь

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger

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Родитель, как отмечается, регулярно избивал дочь.

Отец в Петербурге сажал свою 12-летнюю дочь на цепь и лишал ее еды. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Мужчина использовал цепь для того, чтобы его дочка не уходила гулять. А когда она делала что-то "не так", то он морил ее голодом.

Полицейским удалось узнать об этом совершенно случайно. Во время очередного конфликта с родителем девочка сильно повредила руку и ее пришлось госпитализировать.

В больнице она и рассказала, как ее «воспитывает» отец. Оказалось, что та переехала с родителем в Петербург из Белоруссии.

В соседней стране осталась мама ребенка, которая злоупотребляет спиртным. К слову, отец девочки тоже не брезгует алкоголем.

В МВД сообщили, что правоохранители в курсе данной ситуации. Сейчас девочка находится в социальном учреждении, а в отношении ее отца инициирована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать девочки-маугли обрушилась на опеку после изъятия ребенка.