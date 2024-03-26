В Госдуме предложили изымать книги иноагентов из библиотек

Госдума рассмотрит законопроект об изъятии книг иноагентов из библиотек

Фото: www.globallookpress.com / Garry Moore

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Предполагается, что перечень будет определен Минкультом.

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщила председатель комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Ямпольская.

Инициатива предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» и направлена на ограничение доступа к произведениям иноагентов в библиотеках.

Предполагается, что перечень книг будет определен Минкультом. Особое внимание, по данным Ямпольской, будет уделено библиотекам в новых субъектах России.

«Нормы отсылочные, порядок доступа установит правительство. Всегда предпочитаю нормы прямого действия, однако в данном случае много разнообразных особенностей, связанных с функционированием конкретных библиотек», — отметила она в Telegram-канале.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Евгений Кобылянский предрек иноагентам большие убытки в случае введения запрета на получение выплат по авторским и смежным правам.