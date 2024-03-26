Фельдшер московской скорой помощи рассказал о работе во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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С места трагедии удалось эвакуировать достаточно большое количество людей, в том числе санитарными вертолетами.

Бригада скорой помощи прибыла из ГКБ № 52 на место теракта в «Крокусе» через десять минут после получения вызова. Об этом агентству «Москва» сообщил врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады Центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов.

«Где-то в 20:30, чуть позже, нам поступил вызов. Мы находились на территории городской клинической больницы № 52… Где-то 10 минут у нас ушло для того, чтобы прибыть на место. К моменту прибытия на месте находились подразделения скорой медицинской помощи, в подавляющем большинстве эти подразделения были Московской области. <…> Было установлено оперативное взаимодействие с медицинскими силами, с оперативными службами. Медицинские силы, которые были в оперативном подчинении города Москвы, были выстроены для принятия пострадавших, были запрошены дополнительные медицинские силы, была запрошена санитарная авиация для эвакуации пострадавших. Минут через 10-11 мы полностью получили контроль над медицинской обстановкой. С нами взаимодействовали коллеги из Московской области», — рассказал Буланов.

Врачи эвакуировали пострадавших непосредственно с места теракта и направляли в стационары столичных больниц, добавил он. С места трагедии удалось эвакуировать достаточно большое количество людей, в том числе санитарными вертолетами.

«Себе в помощь мы взяли и дополнительные наши бригады, бригады скорой помощи Москвы, рассредоточили по точкам и проводили работы… Точного числа людей не скажу, которых мы выносили из очага, никто их не считал в тот момент. Задача стояла как можно быстрее их оттуда вынести. Это не несколько человек, это достаточно большое количество было», — заключил врач.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.