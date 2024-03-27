Игрушки, лайки, комментарии: адвокат Жорин назвал неочевидные «проступки», за которые грозит тюрьма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, на какую правовую удочку может попасться неосведомленный человек.

Об этих правонарушениях вы даже не догадывались. Часто люди, совершая те или иные действия, не осознают, что за них может грозить административное или даже уголовное наказание. Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии с корреспондентом 5-tv.ru рассказал о нескольких неочевидных нарушениях.

Репост, лайк неоднозначного заявления

Сейчас пользователи Интернета огромное количество времени проводят в социальных сетях, общаясь с незнакомцами, высказывая свою позицию по острым вопросам, комментируя сомнительных личностей. И даже такое действие, как лайк или репост постов, комментариев сомнительных личностей может нести за собой наказание.

Например, сейчас, когда произошел страшный теракт в «Крокус Сити Холле». Люди, преисполненные чувством ненависти по отношению к террористам, публикуют в социальных сетях очень много постов и комментариев неоднозначной коннотации. Они могу трактоваться, как возбуждение межнациональной ненависти и вражды. Это является экстремизмом.

«Даже репост и лайк комментария неоднозначного содержания, которое может разжечь ненависть или вражду по отношению к какой-либо социальной группе, в том числе, и в особенности по национальной принадлежности или религиозной, повлечет за собой наступление уголовной ответственности», — отмечает специалист.

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) организованной группой.

Наказание: штраф в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Покупка шпионских «игрушек»

Фото, видео: Depositphotos / dragonstock; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Безобидные, на первый взгляд, «игрушки» для шпионов могут обернуться далеко не увеселительным мероприятием. Например, ручки или брелоки со скрытой видеокамерой. За такое шпионское оборудование можно легко получить уголовный срок.

УК РФ Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Примечание 1. Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, в настоящем Кодексе понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.

Наказание: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Фиктивная регистрация

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Бывают ситуации, когда человека просит знакомый или друг зарегистрировать его в квартире, в которой он не живет. Такая помощь может также обернуться уголовной ответственностью.

УК РФ Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации

Наказание: штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Запись телефонного разговора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Иногда возникает желание записать телефонный разговор с обидчиком на всякий случай. И для этого существует множество программ для записи разговоров по типу встроенного диктофона. Но все лицензионные программы, которые скачиваются в телефоне в большинстве случаев будут бесполезны.

Если эта программа лицензионная, то, например, App Store в айфоне обязательно следует законодательству. Как только вы включите приложение с диктофоном в процессе разговора, то он издаст соответствующий сигнал, который будет слышен собеседнику, уточняет Жорин.

Сигнал уведомит собеседника о начале записи разговора. Любая официальная лицензионная программа будет периодически издавать такие предупреждения. Другой системы у законных приложений быть не может. Есть соответствующая статья, которая охраняет право на частную жизнь, неприкосновенность телефонных переговоров, переписок и так далее. Поэтому проводить запись разговора можно только с согласия собеседника.

Право на конфиденциальность, на защиту частной жизни защищается, как гражданским законодательством, так и уголовным.

ГК РФ Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина

1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.

УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.

Наказание: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Поднять на улице деньги

Бывают ситуации, когда, например, во время прогулки человек замечает лежащую на дороге купюру, кошелек или украшение. Посмотрев по сторонам и убедившись, что хозяина рядом нет и вернуть ценность некому, в большинстве случаев человек возьмет найденное себе.

«Гражданин может посчитать, что это чуть ли не клад или это ничье. И присваивает вещь или ценность себе. Все это часто квалифицируется в соответствии со статьей 158 УК РФ. Кража. И наказывается вплоть до лишения свободы», — объясняет адвокат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Сергей Жорин; 5-tv.ru

По словам адвоката, в полиции могут расценить этот поступок, как кражу. И привлечь к уголовной ответственности.

ГК РФ Статья 227. Находка

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

УК РФ Статья 158. Кража

Наказание будет зависеть от суммы и от смягчающих обстоятельств.

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