Фото: ВКонтакте / ПЛАКСЫ / gruppirovkaplaksy

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Смерть 47-летнего музыканта подтвердили участники коллектива.

Умер солист панк-группы «Плаксы» Павел Якухин. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что музыкант скончался «по естественным причинам, не связанным с криминалом». Тем самым в группе опровергли ранее распространившуюся информацию о том, что Якухин якобы был убит.

«Уважаемые поклонники! Друзья! Информация по поводу убийства — ложная. По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом. Прошу прощения за ранее выданную информацию. Поддался эмоциям и слухам. Не верьте СМИ. Главное сейчас — достойно проводить Пашу в последний путь», — говорится в сообщении от имени вокалиста и клавишника группы «Плаксы» Максима Данилова.

Также сообщается, что прощание с музыкантом состоится в среду, 27 марта, в 11:30 в храме на территории Пуршевского кладбища.

Прежде СМИ писали, что 47-летний Якухин якобы был жестоко избит группой неизвестных в черных капюшонах и скончался в реанимации. Инцидент будто бы произошел в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха, где проживал музыкант.

Известно, что Якухин почти 20 лет прослужил в МЧС, был замначальника караула и имел награды за отвагу при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор Николай Орса умер на 58-м году жизни.