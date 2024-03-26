Львова-Белова навестила в больнице пострадавших при теракте в «Крокусе» детей

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Всего с различными ранениями в медучреждения Москвы и Подмосковья поступили семеро несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова посетила Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой в Тушино. Туда после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта привезли двоих 12-летних подростков, получивших ранения.

Состояние девочки Ясмины на сегодня удовлетворительное, мальчик Дмитрий пока остается в реанимации, сообщил главврач больницы Исмаил Османов.

«Поступили в тяжелом состоянии, в состоянии шока. На сегодня одного ребенка уже перевели в отделение после интенсивной терапии. Другой ребенок был прооперирован дважды. Состояние его стабильное, с положительной динамикой. Надеемся его тоже в ближайшее время перевести в отделение», — уточнил он.

Всего, по словам Львовой-Беловой, после теракта в «Крокусе» в больницы поступили семь детей. Один из них уже отпущен домой, остальные пока проходят лечение.

Причем один ребенок находится в очень тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь на высшем уровне, подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что пострадавшие дети пережили сильнейший шок и им требуется психологическая реабилитация. Это неудивительно, учитывая, что некоторые потеряли в теракте одного, а кто-то — и обоих родителей.

«Одна из важных проблем, которую мы сейчас решаем, — это сиротство детей. Наша задача сейчас максимально быстро установить опеку, найти родственников, кому мы можем передать детей. Где-то это сестры, где-то бабушки, где-то тети. Чтобы дети не попадали в социальные учреждения, а находились со своими близкими людьми», — отметила Львова-Белова.

Что касается детей, проходящих лечение в ДГКБ имени Башляевой, то уже установлено, что 23-летняя сестра Ясмины находится сейчас в Красногорской больнице, а их маму лечат в НИИ имени Склифосовского. Они также пострадали в теракте, но у обеих положительная динамика.

К сожалению, у Димы ситуация более сложная. Местонахождение его мамы неизвестно, а отец погиб во время нападения террористов, закрыв сына собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский Красный Крест за двое суток собрал почти 386 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокус Сити Холле».