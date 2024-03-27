«Хотелось бы»: Костомаров рассказал о желании вернуться в ледовые шоу

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Чемпион не собирается сдаваться.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров несколько месяцев боролся за жизнь в реанимации столичной клиники. Уже тогда врачи не давали прогнозов: настолько критическим было состояние спортсмена.

Однако, вопреки всему, Костомаров не только выжил и встал на ноги, но и вернулся к занятиям спортом. Всего за несколько месяцев фигурист осилил тренировки в зале, вернулся к вождению авто и даже снова начал выходить на лед.

Вот только о возвращении в профессиональный спорт, даже несмотря на все успехи, речи по-прежнему не шло. Лишь недавно Костомаров собрал семейный совет, чтобы расставить все точки над «i» по вопросу дальнейшей карьеры.

После очередного появления на льду чемпион сообщил, что по совету жены он намерен вернуться к выступлениям. Сотрудничать, как и раньше, Костомаров продолжит с постановщиком Ильей Авербухом, однако перспективы все еще остаются туманными.

«В недалеком будущем (продолжу выступать — Прим.ред). Я начинаю прогрессировать на льду, что-то начинает получаться. Хотелось бы еще покататься, потанцевать», — сказал Костомаров «Чемпионату».

В начале 2023 года фигурист попал в больницу после выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких.

В какой-то момент состояние Костомарова ухудшилось настолько, что спортсмен впал в кому. На фоне первичной инфекции у фигуриста начал развиваться сепсис.

Тогда же чемпиона перевезли в больницу в Коммунарке, где несколько месяцев он находился на ИВЛ. Сами медики, буквально вытащившие Костомарова с того света, признавались, что это уникальный случай исцеления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой сложный этап переживает Роман Костомаров с Оксаной Домниной.