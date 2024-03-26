В ФСБ заявили о сохранении террористической угрозы в России

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Спецслужба неоднократно предотвращала теракты, организованные ГУР Минобороны Украины и СБУ — и продолжает это делать.

Угроза совершения терактов сохраняется на территории России. Об этом журналистам заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Да, к сожалению большому, это так», — сказал он после участия в расширенной коллегии Генпрокуратуры.

ФСБ, напомнил он, неоднократно предотвращала теракты, организованные ГУР Минобороны Украины и СБУ — и продолжает это делать. Однако спецслужба не безгранична в своих возможностях, признал Бортников.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.