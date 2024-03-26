Главный приз фестиваля «Дух огня» завоевала картина «Бауырына салу»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зоя Игумнова

А за вклад в развитие кинематографа наградили композитора, народного артиста России Максима Дунаевского.

Главный приз XXII Международного фестиваля кинематографических дебютов получил фильм о сложностях взросления и отношении отцов и детей «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова из Казахстана.

С 23 по 26 марта в Ханты-Мансийске проходил фестиваль «Дух огня». Главный приз фестиваля «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм присужден картине «Бауырына салу», режиссер и автор сценария — Асхат Кучинчиреков из Казахстана.

Приз «Серебряная тайга» за дебютный фильм вручен фильму из России «Угол наклона» Анны Далингер и Станислава Фомичева. «Бронзовая тайга» за дебютный фильм присужден фильму «Собственность», режиссер и автор сценария Даниэль Бандейра из Бразилии.

«За вклад в развитие кинематографа» наградили композитора, народного артиста России Максима Дунаевского. Автору музыки к «Трем мушкетерам» и «Летучему кораблю» статуэтку «Золотая тайга» вручил президент кинофестиваля — Эмир Кустурица. У сербского режиссера был и собственный приз. Им он отметил работу режиссера Константина Богославского, фильм «Куба, Марина».

В конкурсе российских дебютов главный приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева присужден работе режиссера Наура Гармелия «Последняя цена». Режиссеру и автору сценария еще ни раз аплодировал зал. Наур Гармелия был отмечен призом «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой. Картина «Последняя цена» так же понравилась зрителями и от них создатель был удостоен приза «Цветы Таежной надежды». А также отмечен оператор этого фильма. Дмитрию Знаменщикову вручили Приз Гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева.

За лучшую мужскую роль наградили Михаила Иванова, сыгравший в дебюте Аси Полешкевич и Влада Краснослободцева «Лапин». Ему вручили со сцены бюст Александра Абдулова. Такой же приз получила исполнительница лучшей женской роли Ирина Саликова. Она стала главной героиней фильма Дмитрия Моисеева «Контакты».

В конкурсе короткометражек победу одержала Вика Дегтева. Она получила главный приз «Малая золотая тайга» за фильм «Черное». «Серебро» досталось режиссеру Александру Титову за «Отдай мне деньги, и я уйду». Победитель конкурса микрофильмов «Малая бронзовая тайга» вручена Алексею Петрашевичу за «Подарок».

Был отмечен и фильм из внеконкурсной программы. Режиссерский дебют актера Ильи Маланина фильм «Ненормальный» понравился не только участникам фестиваля, но и генеральному партнеру.

Картина о талантливом музыканте отмечена призом с формулировкой «За сохранение культурных традиций». С 28 марта «Ненормальный» выходит в широкий прокат.