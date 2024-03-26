Пляски под британскую дудку: зачем Зеленский вышвырнул Данилова из СНБО

Фото, видео: AP/TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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И почему должность получил именно Александр Литвиненко?

Оскорбление в адрес китайского дипломата — не основная причина отставки Алексея Данилова с поста главы СНБО Украины. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Александр Дудчак.

«Спусковым крючком» могло стать желание нынешнего главы Украины Владимира Зеленского укрепить само ведомство, считает эксперт. К тому же, новый глава СНБО Александр Литвиненко имеет богатый управленческий опыт, в то время как Данилов с образованием ветеринара в руководительских навыках на несколько «голов» ниже.

«Допускаю, что его и раньше хотели снять. Данилов все-таки явно был не на своем месте. Нынешняя Украина — она такая, они там все не на своих местах. Какие были тому причины? Вряд ли они связаны с тем, что Данилов некомпетентен. Если посмотреть на все это сборище, то становится понятно, что здравый смысл там отсутствует в принципе. Я вижу это так — потребности просто в усилении состава были», — предположил Дудчак.

Что касается кандидатуры нового «ставленника», то в биографии Литвиненко есть очень любопытные детали. Образование он получил в британском колледже внешних оборонных наук и придерживается преимущественно пробританских взглядов, что позволит Великобритании укрепить свое влияние на Украине и «подвинуть» монополию Штатов, акцентирует внимание Дудчак.

«Литвиненко — больше человек, так сказать, пробританского уклада. Он уже работал руководителем внешней разведки, получил образование в Великобритании, поучился и в Германии. Литвиненко — явно человек британских спецслужб, заменили явно одиозного Данилова на человека знающего и имеющего навыки», — говорит он.

www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

Политолог Иван Скориков, в свою очередь, акцентировал внимание, что еще одна из причин отставки Данилова может крыться в том, что свою функцию работавший еще при старом правительстве чиновник выполнил.

«Он человек из старой команды, свою роль он выполнил. Напомню, что через СНБО проводились репрессии против оппозиции на Украине и против украинских СМИ, в том числе. Фактически, в тот период открылась „охота на ведьм“. Эту функцию Данилов выполнил, а сейчас пришло время для некой ротации команды», — объяснил он.

По словам Скорикова, Зеленский еще во время отставки главкома ВСУ Валерия Залужного анонсировал глобальную «перестройку» в правительственных верхах. Отставка Данилова, подчеркивает политолог, это одна из закономерных и логичных мер в контексте уже заявленных «реформ».

«По всей видимости, с Данилова начали эту ротацию. Кто в ней заинтересован? Кураторы внешние, которые хотят, чтобы режим в Киеве был более послушным. Тем самым, западный „хозяин“ гарантирует Зеленскому политическую поддержку. Известно, что с конца марта, когда должны были бы состояться выборы президента Украины, и уж тем более, с 21 мая, когда должна была произойти инаугурация нового президента Украины, вопрос политической легитимности Зеленского становится довольно шатким», — отмечает специалист.

На Украине, тем временем, предполагают, что уволенный Данилов может пойти по пути Залужного и стать послом — например, в Норвегии. Официальных подтверждений этого, однако, пока нет.