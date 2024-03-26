В МИД РФ прокомментировали заявления США о «непричастности Киева» к теракту в «Крокусе»

Захарова: никто не поверит словам США о непричастности Киева к теракту в Крокусе

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Запад начал настаивать на невиновности Украины буквально спустя несколько часов после случившегося.

Словам США о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» сложно поверить после того, как Запад «аплодировал» украинским экстремистам в 2013–2014 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в именно Вашингтон, который сейчас пытается «обелить» киевский режим, всячески способствовал вооруженному перевороту на Украине.

«Именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, и тогда они называли как там этих людей? Демократами», — сказала Захарова.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовика удалось задержать всех подозреваемых, они пытались пересечь границу России с Украиной, так как, предполагается, имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, часть из них уже арестованы. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что аварийно-спасательные работы в «Крокусе» после теракта завершены.