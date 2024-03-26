«Пикник» направит пострадавшим при теракте средства от концерта в Петербурге

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Уже очевидно, что программа будет сильно отличаться от изначальной, а зал наверняка окрасится в цвета коллектива — черный и фиолетовый — в знак скорби.

Завтра в Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится «Вечер памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле». На сцену выйдет группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический».

Все собранные средства будут направлены раненым и семьям погибших. Корреспондент «Известий» Максим Облендер все расскажет.

До трагических событий концерт в Петербурге в БКЗ «Октябрьский» тоже планировался как шоу, ведь «Пикник» — это всегда отличная музыка, невероятные декорации, световые проекции и солд-аут. Афиши на концертном зале до сих пор приглашают на программу «Новое измерение» с симфоническим оркестром.

Но никакого шоу не будет. Будет музыка, будет оркестр, а официальное название — «Вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Их ожидали увидеть тысячи фанатов, но в тот вечер на сцену «Крокуса» музыканты так и не вышли.

«Выбегает человек, говорит, что здание захвачено, вы должны забаррикадироваться. По громкой связи объявили, что задымление, а там с каждой секундой все ближе и ближе, запах пошел, выстрелы все ближе», — рассказали музыканты группы «Пикник».

Барабанщик коллектива Ильгиз Юнусов помогал выводить людей. В страшной трагедии погибла помощница концертного директора Екатерина Кушнер.

«Я с ней работаю уже шесть лет. И мы сейчас не можем представить, как мы можем без нее жить и работать, в том числе», — признался концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский.

В ту ночь фанатка группы Мария обзванивала всех своих друзей, кто смог поехать в столицу на концерт. Она тоже хотела, но решила все-таки пойти на шоу в Петербурге. Билеты купила за полгода.

«Мы должны прийти поддержать их. Без подарков, без флагов, без веселья. Это все-таки будет концерт памяти, не развлечение. И я очень рада, что у меня дорогой билет в первый ряд и деньги от него пойдут на благотворительность, на поддержку пострадавших», — отметила фанатка группы «Пикник» Мария еж.

Таково решение музыкантов и оркестра — помочь семьям погибших и тем, кто пострадал. Хотя отыграть концерт будет непросто. Эта рана никогда не заживет. Выбегали из зала, побросав все.

«Все побежали. Мне надо своих музыкантов найти», — сказал дирижер Симфонического оркестра Ленобласти Михаил Голиков.

Инструменты, гастрольные чемоданы и документы музыкантов сгорели. Весь следующий день дирижер оркестра помогал команде искать уцелевшие вещи. Сейчас и они и «Пикник» составляют программу для вечера памяти, чтобы все же вместе выйти на сцену. По информации площадки, фанаты не возвращают билеты и ждут концерта. Поддерживают музыкантов и коллеги по цеху.

«Выражаем поддержку коллективу „Пикник“ в проведении такого благотворительного концерта в Санкт-Петербурге, который состоится на днях с симфоническим оркестром», — отметил лидер группы «7Б» Иван Демьян.

«Мы — люди, мы хотим жить. Даже в блокадном Ленинграде работали театры, игрались концерты, потому что людям это было нужно. Поэтому мы выступаем на фронте, в госпиталях, мы помогаем фронту, как помогает „Пикник“, я знаю. Спасибо, что вы есть, „Пикник“. Вы одна из лучших групп России», — отметил лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Концерт начнется с минуты молчания. Уже очевидно, что программа будет сильно отличаться от изначальной, а зал наверняка окрасится в цвета группы «Пикник» — черный и фиолетовый — в знак скорби и надежды на то, что трагедия никогда не повторится.