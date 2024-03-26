Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Главное

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Какие важные заявления были сделаны в ходе встречи?

Тем временем суд в Москве сегодня отправил в СИЗО еще одного предполагаемого пособника террористов. Он сдавал боевикам квартиру — в ней, вполне возможно, и готовилось нападение.

Также на два месяца ранее были арестованы семь предполагаемых преступников. Выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, президент Владимир Путин сегодня заявил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все возможное, чтобы причастные к кровавому преступлению понесли справедливое наказание.

Какие еще важные заявления были сделаны? Тему продолжит корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Президент проследовал сразу к трибуне. Ожидаемо начал со слов про бесчеловечный теракт в «Крокус Сити Холле».

«Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий в том числе, при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание», — сказал Путин.

Через считанные мгновения генпрокурор Игорь Краснов подтвердит: указание президента уже принято к исполнению.

«У этих злодеяний общая цель: запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей, заказчиков и кураторов неизбежно настигнет кара», — отметил Краснов.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев прямо отвечает на вопрос, кто стоит за организацией массового убийства.

«Безусловно, уверенность есть. Все будет доказано», — сказал он.

Директор ФСБ Александр Бортников также довольно прямо указал на тех, кто к этому причастен.

— Сегодня глава СБУ признался фактически в терактах, их организации в России. Не пора ли признать их террористической организацией? — спросили главу ФСБ.

— Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие меры, — сказал Бортников.

— Для признания их террористической организацией?

— Конечно.

— Вы назвали США, Британию, Украину. Вот три страны, которые стоят за терактами, так? — спросили главу ФСБ.

— Ну, думаю, что так, — ответил Бортников.

Одним из главных инструментов обеспечения безопасности граждан и суверенитета страны остается специальная военная операция. Путин просит особенно обратить внимание поддержке участников СВО и их семьям.

«Никакой расхлябанности ни в чем. Ситуация непростая, и она требует творческого гибкого подхода ко всем сферам регулирования. Прежде всего, нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку — я говорил это в докладе, во вступительном слове — на поддержку военнослужащих, членов их семей. Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством», — сказал Путин.

300 тысяч военнослужащих уже получили статусы участников специальной военной операции, а значит, они и их семьи будут обеспечены всеми компенсациями и льготами. Особенное внимание к вдовам с малолетними детьми и многодетным семьям.

Для них, отметил генпрокурор, нужен персональный патронаж. Также, по мнению Путина, приоритетной сферой для ответственной работы прокуроров должна стать экономика и бизнес.

«Я вас прошу ко всем этим проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко. Не просто действовать по принципу „хватать и не пущать“, а лучше заниматься профилактикой. Добросовестным участникам экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в зону, опасную с точки зрения закона. Нужно помогать людям. И, кончено, нужно наказывать тех, кто сознательно идет на нарушения, занимается казнокрадством», — сказал Путин.

Социальный аспект должен стать приоритетным в деятельности прокуратуры. На этом Путин сделал особенный акцент.

«Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко. Это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества», — отметил президент.

Миграционная политика, работа с молодежью, регулирование цен на продукты, лекарства и топливо, защита окружающей среды и экологии. Множество направлений, по которым предстоит хорошо поработать Генпрокуратуре в этом году. И поработать как никогда ответственно, отметил Путин.

«На ваших плечах огромная ответственность. Я хочу вас поблагодарить за работу, которую вы провели в предыдущее время, в предыдущий год, и хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Краснов призвал актуализировать паспорта безопасности объектов после теракта.