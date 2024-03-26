«Издевательство над народом»: Захарова об отмене налога на роскошь на Украине

Захарова назвала издевательством над народом отмену налога на роскошь на Украине

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Владельцев Ferrari и Rolls-Royce в Незалежной официально освободили от уплаты повышенного налога.

Отмена Киевом налога на роскошь — это издевательство над украинским народом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она отреагировала на сообщения украинских официальных ресурсов о том, что владельцы Ferrari, Rolls-Royce и других элитных автомобилей освобождены на Украине от уплаты налога на роскошь.

«Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Повышенный транспортный налог на Украине составляет 25 тысяч гривен (около 645 долларов). Он взимается с владельцев машин стоимостью от 2,5 миллиона гривен (более 64 тысяч долларов) и произведенных не более пяти лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Захарова осадила Зеленского после заявления о теракте в «Крокусе».