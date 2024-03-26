Аварийно-спасательные работы в «Крокусе» после теракта завершены

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Последствия пожара полностью ликвидированы.

Спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в „Крокусе“. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применение инженерной техники», — говорится в сообщении.

Всего спасатели за время работы разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций здания.

Теракт в «Крокусе»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы МИД Сергея Лаврова, России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», которая, вероятно, будет направлена на продвижение определенной версии.