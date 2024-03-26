«Есть наработки»: ФСБ допускает, что Запад и Киев стоят за терактом в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России.

Федеральная служба безопасности России допускает тот вариант, что за теракт в «Крокус Сити Холле» ответственны Соединенные Штаты, Великобритания и Украина. Такое заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников в эфире федерального телеканала.

«Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая, так сказать, информация, но есть уже определенные наработки», — сказал он.

При этом Бортников добавил, что теракт готовили радикалы-исламисты, а также западные и украинские спецслужбы. Тем самым они хотели раскачать ситуацию в России и посеять панику среди населения.

Он также отдельно отметил, что именно Украина занималась подготовкой боевиков на Ближнем Востоке.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лавров по поводу «рвения» Запада помочь в расследовании теракта в «Крокусе». Министр считает, что такое содействие, вероятно, будет направлено на продвижение определенной версии.