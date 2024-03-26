«Не потребуется»: Лавров о «рвении» Запада помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Интерпол уже изъявил желание оказать поддержку в установлении всех обстоятельств случившегося. Но что за этим стоит?

России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», которая, вероятно, будет направлена на продвижение определенной версии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Интерпол уже вызвался помочь в расследовании, однако доверия к объективности у России нет.

«Уверен, мы справимся с этим расследованием. А, с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и скорее всего будет направлена на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало Исламское государство*, а Украина не при чем… едва ли потребуется», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что общего у теракта в «Крокусе» и украинских обстрелов.

* — террористическая группировка, запрещенная в России