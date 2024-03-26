«На линии разлома»: власти Франции разругались при выборе певицы для выступления на Олимпиаде

Фото: www.globallookpress.com / MPP

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На исполнительницу Айя Накамура обрушился шквал критики по теме расы, языковых приличий и иммиграционной политики.

Французско-малийская певица Айя Накамура угодила в скандал после того, как получила приглашение выступить на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом передает The New York Times.

В обществе начали бурно обсуждать вопросы расы, языковых приличий и иммиграционной политики. Правые критики стали настаивать, что творчество певицы не представляет Францию. Также появилось огромное множество расистских оскорблений в адрес Накамуре в интернете. В этой связи прокуратура организовала расследование.

«Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R& B, зук и ритмы афропопа», — говорится в материале.

При этом лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что такая смесь языков является достойным представлением Франции. Он назвал Накамуру провокацией президента страны Эммануэля Макрона, желающего постоянно унизить свой народ.

Сама певица не высказывалась по поводу скандала. В издании считают, что возмущения в связи с вероятным выступлением Накамуры на открытии Игр отражают раскол Франции.

«В стране, которая часто недовольна своим меняющимся населением — более разнообразным, менее белым, ставящим под сомнение французскую модель ассимиляции, предполагающую недифференцированное гражданство, — она стоит на линии разлома», — добавили в публикации.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Прежде сообщалось, что большая часть объектов в Париже не готова к Олимпиаде. Нет транспортной инфраструктуры, а улицы заполонили бездомные. На фоне этого во французской столице началась бессрочная забастовка сотрудников Эйфелевой башни.

Ранее 5-tv.ru писал, что кусок Эйфелевой башни поместят в медали Олимпиады в Париже. Их изготовлением займется французский национальный монетный двор.