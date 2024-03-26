«Стирают грязное украинское белье»: политолог назвал молчащих о теракте западных лидеров «прачками»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

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Эксперт объяснил, почему ряд зарубежных политиков не осудил трагедию в «Крокус Сити Холле» и кому она могла быть выгодна.

Поведение части западных политиков в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» позволяет назвать их «прачками», которые старательно отстирывают грязное украинские белье. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Иван Мезюхо.

«Все, что делают сегодня западные политики, — это осуществление попыток по обелению киевского режима. В этой связи не удивительно их поведение. Западная политическая элита делает все для того, чтобы скрыть украинский след в этом чудовищном террористическом акте», — подчеркнул он.

Эксперт указал на то, что только в последующие дни после теракта, когда молчать было уже просто невозможно, представители западных стран выдавили из себя хоть какую-то реакцию, хоть какое-то сочувствие. Хотя они могли бы в первый же день выразить свое решительное осуждение теракта.

Байден в курсе, но молчит

Некоторые и вовсе продолжают молчать. В их числе, например, президент США Джо Байден. Чрезвычайно словоохотливый, когда нужно в очередной раз раскритиковать Россию, сейчас он ни единым словом не прокомментировал случившееся, не говоря уже об осуждении террористов и сочувствии россиянам.

Более того, в администрации США прямо заявили, что Байден не планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в свете террористической атаки на «Крокус». При этом в окружении американского лидера подтвердили, что он в курсе событий в Подмосковье, а правительство страны следит за развитием ситуации.

Другие обитатели Белого дома формально осудили теракт, однако, постарались при этом возложить ответственность на саму Москву. Именно в таком тоне высказался о теракте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он цинично заявил, что произошедшее в России стало якобы следствием того, что в стране есть люди, которые не согласны с политикой ее правительства.

«Пока трудно составить более широкую картину дестабилизации в Москве и в России. Явно в Москве и в России есть люди, не согласные с тем, как господин Путин управляет страной. Но думаю, пока рано связывать политику с атакой на торговый центр. Нужно больше времени и больше информации», — заявил Кирби.

При этом он также не произнес ни слова осуждения в адрес тех, кто совершил атаку на концертный зал, и не выразил соболезнований в связи с гибелью нескольких десятков россиян.

Прачки Киева в деле

Одновременно в администрации США начали оправдывать Киев, утверждая, что не видят признаков причастности Украины или украинцев к теракту в Москве.

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер официально заявила о том, что нет «абсолютно никаких доказательств» причастности Украины к теракту под Москвой.

В Госдепе, в свою очередь, заявили, что разговоры о каком-либо участии украинской стороны в атаке на концертный зал нужно прекратить, так как киевский режим «дал четко понять», что он здесь ни при чем.

«Теракт в „Крокусе“ — это точно не Украина. Нет никакого украинского вмешательства. Точка! Мы видели, что украинское правительство дало четко это понять. А Россия не может предоставить доказательства, потому что их нет», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Странно прозвучало и его заявление о том, что США не хотят «страданий российского народа», но и активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности не планируют.

Сюрприз от Нуланд?

Ушедшую недавно на пенсию, но продолжающую влиять на американскую политику Викторию Нуланд и вовсе заподозрили в причастности к теракту в России. Мало того, что она так же, как и Байден, хранит гробовое молчание по поводу случившегося в Подмосковье, ей припомнили угрожающие намеки в адрес России, озвученные в публичной речи перед уходом в отставку.

Выступая в Киеве, Нуланд заявила об «асимметричной войне» Украины и пообещала вскоре Москве «неприятные сюрпризы». Не стал ли этим «сюрпризом» теракт в «Крокусе», задаются вопросом комментаторы в сети. Другие отмечают, что «если в украинско-российском конфликте случается какая-то мерзость, то это наверняка дело рук» экс-заместителя госсекретаря

Саморазоблачение Зеленского

От главы киевского режима Владимира Зеленского слов сочувствия в адрес россиян, разумеется, никто не ждал, и лучше бы он вовсе молчал. Однако бывший комик тоже решил высказаться и не придумал ничего лучше, чем обвинить в организации теракта спецслужбы и руководство России. Причем сделал это в хамской оскорбительной манере, присущей представителям нынешней киевской политической «элиты».

На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявление главы киевского режима о вине Москвы в теракте в «Крокус Сити Холле» она назвала саморазоблачительным.

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит. Ни одно проклятье не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление», — заявила Захарова.

Разгромили мемориал

Прибалтийским политикам не привыкать плясать на костях, когда речь идет о погибших россиянах. Во всей красе они проявились и в этот раз.

Так, в латвийской Риге полиция разгромила стихийный мемориал из цветов, которые сочувствующие граждане приносили к посольству России. Более того, так называемые правоохранители с угрозами прогоняли людей, пришедших почтить память погибших в «Крокусе».

Из-за действий полицейских гражданам пришлось организовать стихийный мемориал на противоположной от здания посольства улице — рядом с размещенными там плакатами, баннерами и прочей агитацией русофобской направленности.

При этом за сутки после случившегося в «Крокусе» власти Латвии так и не заставили себя официально осудить теракт и выразить соболезнования семьям погибших.

Все, на что хватило президента страны Эдгарса Ринкевичса, это высказать ничего не значащие слова: «В каком сумасшедшем мире мы живем».

Мы сочувствуем, но не вам

Зато министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ясно выразил свое отношение к теракту в России, призвав партнеров не отвлекаться на такие «мелочи».

«Давайте не будем терять фокус», — написал Ландсбергис в соцсети Х.

Видимо, литовского политика встревожило, что внезапно проснувшееся сочувствие к россиянам поколеблет решимость и твердость Запада в непримиримой борьбе с Кремлем.

Литовский МИД тоже отреагировал на теракт в «Крокусе», но сделал это так, чтобы его (страшно подумать!) не заподозрили в эмпатии к россиянам.

«Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, вне зависимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», — говорится в заявлении МИД Литвы.

Сочувствия ждать не стоит

Теракт в «Крокусе» в очередной раз показал, что Запад не считает граждан России равными себе, считает Мезюхо.

«Они не публично, но про себя отказывают нам в естественном, базовом праве человека на жизнь. Именно поэтому они оплачивают Украине ее военные расходы, рассчитывая на то, что украинцы будут убивать как можно больше русских. Поэтому, конечно, ожидать от них действенных и искренних слов сочувствия, наверное, не стоит», — отметил политолог.

Вместе с тем он призвал разделять власти западных и западноориентированных государств от их обществ. Зачастую местные граждане, даже несмотря на свою возможную небольшую симпатию к России, выражают подлинную солидарность с российским народом в это тяжелое время. Об этом ярко свидетельствуют очереди желающих возложить цветы к посольствам России в том же Берлине и столицах прибалтийских государств. То есть в тех странах, чьи правительства недружественно относятся к РФ.

«Но до политических элит Запада, видимо, доходит долго, что они играют в очень опасную игру. Действенно не осуждая терроризм и где-то даже потворствуя ему, они создают условия для небезопасности в своих же государствах. Вот об этом им надо задуматься», — заключил Мезюхо.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», которая, вероятно, будет направлена на продвижение определенной версии.