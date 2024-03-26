Генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя России

Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

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У офицера уже есть государственные награды — ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги».

Генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Андрей Мордвичев является командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) с 16 февраля 2023 года. Родился 14 января 1976 года в городе Павлоград (Казахская ССР, ныне Казахстан), окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа и Общевойсковую академию ВС РФ имени Фрунзе.

В апреле 2011-го в звании полковника назначен командиром 4-й отдельной танковой бригады Западного военного округа. В 2016 году после окончания академии Генштаба ВС РФ назначен на должность заместителя командира корпуса.

В 2021–2022 годах командовал 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. Не раз бывал в командировках в Сирии.

Весной 2022-го в ходе специальной военной операции России на Украине Мордвичев принимал участие в освобождении Мариуполя в Донецкой народной республике, а зимой 2023-го — в освобождении Авдеевки.

В 2023-м назначен на должность командующего российской группировкой войск «Центр».

Мордвичев награжден орденами Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», а также медалями.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, почему операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке.