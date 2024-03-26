«Поразительно»: жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона

Фото: www.globallookpress.com / Tolga Akmen

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Стелла Ассанж призвала Белый дом снять все обвинения с ее супруга, который стал «политическим заключенным».

Жена основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа была разочарована решением Высокого суда Лондона. Стелла раскритиковала британскую инстанцию, которая отсрочила экстрадицию ее супруга в США и потребовала у правительства станы дополнительных гарантий, что журналисту сохранят жизнь.

Жена основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа была разочарована решением Высокого суда Лондона. Reuters / Toby Melville

По словам жены Ассанжа, суд попросил у американской стороны письмо, в котором будет написано, что все с Джулианом будет хорошо. Она напомнила, что разбирательство вокруг его дела длится уже пять лет.

«Я нахожу это поразительным», — прокомментировала Стелла в беседе с журналистами, которые подловили ее у задния суда.

Она также добавила, что американским властям следовало бы не давать каких-то гарантий, а просто снять все обвинения с Ассанжа. По ее словам, ее муж стал «политическим заклченным», но на самом деле не должен был провести за решеткой ни дня.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

Уже пятый год Ассанж находится в тюрьме Белмарш, до этого он семь лет скрывался в посольстве Эквадора. В США, если экстрадиция будет одобрена, Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. Британский суд разрешил осужденному оспорить решение об экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ассанжу могут смягчить наказание в рамках сделки с США.