Ключик к счастью: психолог рассказала, что способно понизить уровень стресса

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Благодаря этому ваша психика всегда останется крепкой.

В мире, где полно стресса, нам просто необходимо научиться вовремя расслабляться. Всего лишь небольшие изменения в вашей рутине могут помочь стать гораздо счастливее. О том, что точно поможет вам расслабиться, рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова для NEWS.ru.

По словам специалиста, антистресс-игрушки могут значительно уменьшить беспокойство, но лучше всего выбирать те, что воздействуют на ладони, кисти и запястья, а также создают массажный эффект.

Кроме того, стоит подключить ароматерапию. Есть очень хорошие запахи от стресса — это лаванда и ладан.

Психолог добавила, что после прихода с работы стоит сразу принимать душ, чтобы смыть усталость.

Однако самая эффективная терапия от стресса — это медитация, хороший сон, прогулки на свежем воздухе, а также общение с дорогими людьми. Без этих составляющих одной игрушкой и ароматерапией не обойдешься.

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