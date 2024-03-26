«Разрушить единство»: Краснов о цели теракта в «Крокусе» и обстрелов регионов РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Генпрокурор сделал заявление во время расширенного заседания коллегии ведомства.

У теракта в «Крокус Сити Холле» и обстрелов мирных граждан России с территории Украины есть общая цель — запугать россиян. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. 22 марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель — запугать людей, разрушить единство нашего народа», — сказал Краснов.

Генпрокурор также отметил, что исполнителей и заказчиков этих преступлений неизбежно настигнет кара. Именно поэтому для России остается безусловно важным достижение целей специальной военной операции.

Краснов подчеркнул, что в то время как ряд западных стран, разрушая вековые устои и ценности, по сути, встали на путь расчеловечивания, Россия продолжает процессы, направленные на укрепление суверенитета страны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град».