Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Если бы журналисту отказали в подаче апелляции, его могли бы экстрадировать в течение нескольких дней.

Основателю портала WikiLeaks журналисту Джулиану Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции. Такой вердикт вынес Высокий суд Лондона, сообщает The Guardian.

Согласно размещенной информации, напротяжении всех двух лет, пока шел судебный процесс, адвокаты Ассанжа утверждали, что все обвинения в его адрес абсолютно политизированы. Речь шла об обвинениях, связанных с обнародованием нескольких тысяч дипломатических и секретных документов — там говорилось и про войну в Ираке, и про боевые действия в Афганистане. Официальные представители основателя WikiLeaks подчеркивали, что на фоне политической заинтересованности США в деле Джулиана Ассанжа требования Вашингтона о его экстредии совершенно незаконны.

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Наконец, сразу двое судей Высокого суда Лондона решили, что адвокаты убедительно доказали свою позицию по громкому делу. Именно они вынесли заключение, которое дает Ассанжу возможность представить собственные возражения, когда начнется апелляционное слушание.

Как отмечают эксперты, если бы основателю WikiLeaks не предоставили такую возможность, его необходимо было бы экстрадировать в течение ближайших нескольких дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джулиану Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы в США.