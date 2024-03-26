Путин прокомментировал возможность деприватизации крупных предприятий

Путин: в России не идет речь ни о какой деприватизации крупных предприятий

Фото: Гунеев Сергей / ТАСС

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Президент России поднял эту тему на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Когда говорят о возврате в государственную собственность крупных предприятий, ни о какой деприватизации речь не идет. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Работа прокуроров была оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход с нарушением закона. И, более того, используются во вред государству. При этом подчеркну: в каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки использовать полномочия ведомств в корыстных целях для давления на бизнес.

Расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры РФ посвящено итогам работы в 2023 году, а также укреплению законности и правопорядка в 2024 -м.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов из «Крокуса».