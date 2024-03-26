Заработать на горе: жителю Подмосковья пришлось доказывать, что он живой

В Роскачестве предупредили о новой схеме обмана после теракта в «Крокусе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

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Мошенники начали выманивать деньги под видом благотворительности, но это не все схемы.

Жителю Подмосковья внезапно пришлось доказывать, что он живой! Дмитрий из Химок случайно узнал, что якобы друг скорбит о его же смерти в теракте и просит скинуть деньги на карту — кому сколько не жалко. И это при том, что Дмитрий даже не собирался идти на тот роковой концерт в «Крокус Сити Холле».

Обман вскрылся, когда кто-то из пользователей скинул ссылку на ролик, где неизвестный блогер рассказывает о многолетней дружбе с якобы погибшим. И даже пускает слезу.

«Какой-то блогер из Благовещенска выложил видео и мою фотографию на YouTube, что я якобы его друг и я погиб в катастрофе в „Крокус Сити Холле“, но я с этим человеком никогда не общался и я его знать не знаю», — рассказал пострадавший Дмитрий Чурилов.

В Роскачестве предупреждают о новой схеме обмана. Аферисты берут данные жертв теракта в открытых источниках и создают «двойники» их страниц в соцсетях или же копии аккаунтов их родственников. После чего объявляют сбор средств.

Другой вариант — заваливают пользователей фейковыми письмами и сообщениями в мессенджерах. Предлагают перевести деньги пострадавшим и близким жертв. Или же уверяют, что средства пойдут на восстановление концертного зала. Представиться могут кем угодно — от волонтеров до сотрудников «Крокус Сити Холла».

Россиян просят быть бдительнее и не совершать переводы незнакомым людям. А всем, кто хочет оказать финансовую помощь после теракта, советуют делать это через проверенные фонды и организации.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Силовики смогли оперативно задержать подозреваемых в совершении теракта. Их машина была остановлена в Брянской области при попытке пересечь границу России и Украины. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия. По уголовному делу арестованы восемь фигурантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Пикник» проведет благотворительный концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе».