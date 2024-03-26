ФСБ показала элитные авто и дворцы задержанных чиновников из Минэкономразвития

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Подозреваемые в рейдерстве были задержаны на Ставрополье.

Роскошные особняки, люксовые автомобили, дорогие аксессуары и пачки с наличными в различных валютах — весь этот шик сотрудники ФСБ нашли при обыске чиновников Минэкономразвития в Ставропольском крае. Их задержали по делу о рейдерском захвате предприятия по добыче минеральной воды и хищениях природного газа. Подробности у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

Кадры оперативной съемки обыска во дворце ставропольского чиновника. Задержанный пользовался шариковой ручкой, которая покрыта палладием. На сайте французского бренда она стоит почти 90 тысяч рублей. Обыск у подозреваемых дома впечатлил даже опытных оперативников. Нашли пачки красных и зеленых банкнот. Купюр столько, что потребовалась машинка для счета.

Особняк тоже впечатляет — интерьер в классическом стиле, все стены и даже потолки отделаны дорогим красным деревом. В гараже припаркованы премиальные автомобили с «красивыми» номерами.

ФСБ и МВД вскрыли организованную преступную группу, в нее входили высшие должностные лица Минэкономразвития России и предприниматели Ставропольского края.

Опубликованы кадры задержания Игоря Храновского — директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Наручники надели и на экс-депутата Ставрополья академика РАН Владимира Кайшева, и бывшего советника президента Карачаево-Черкесии Евгения Куделю.

«Они подозреваются в причастности к совершению преступлений экономической и коррупционной направленности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Ессентуках обыски и задержания провели и в самом центре парковой зоны — в пятизвездочном отеле Pontos Plaza. Гостиница класса люкс расположена по соседству с бюветами минеральных источников «Ессентуки № 4» и «Ессентуки-Новая».

Судя по всему, задержанные положили глаз на бизнес, связанный с производством минеральной воды. Так, по материалам дела, чиновники и бизнесмены незаконно досрочно лишили лицензии компанию, которая занималась вододобычей, — все для того, чтобы впоследствии захватить это прибыльное дело.

«Также злоумышленники неоднократно высказывали требования передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей под угрозой применения насилия в отношении заместителя директора компании», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группировка также воровала в особо крупном размере. По данным следователей, установлены факты хищения ими у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа. По этому делу оперативники провели 17 обысков в Москве и Ставропольском крае. Помимо денег, обнаружены огнестрельное оружие, документы, телефоны и другие улики.

Задержанным уже предъявлены обвинения, их заключили под стражу. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве.