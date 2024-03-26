Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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На Украине прежде «проговорились» о своей ответственности за трагические события в Подмосковье.

Люди, которые злорадствуют по поводу теракта в «Крокус Сити Холле», являются подонками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, — да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя», — сказал он.

Таким образом Песков отреагировал на заявление экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* про теракт в «Крокусе». Тот пытался доказать непричастность Киева к этому трагическому для России событию, но в результате «проговорился» об ответственности своей страны.

«(В РФ якобы заявляют. — Прим. ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине. — Прим. ред.) убивают столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — сказал Арестович на своем YouTube-канале.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле ответили на вопрос о реакции РФ на причастность Украины к теракту.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму