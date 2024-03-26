Арестован фигурант дела о теракте в «Крокусе», который сдавал квартиру вероятным преступникам

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В суде мужчина настаивал на своей невиновности.

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова почти на два месяца. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья Елена Ленская.

По версии следствия, уроженец Киргизии Алишер Касимов сдал устроившим теракт квартиру в Путилково, где те, как предполагается, готовились к преступлению. Сам мужчина утверждает, что ничего не знал.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание теракта в «Крокусе».