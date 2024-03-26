В Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание теракта в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков ; 5-tv.ru

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который в социальных сетях одобрительно высказывался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Под новостями о теракте мужчина положительно высказывался в комментариях, используя при этом псевдоним. В том числе он призывал «неверующих расстрелять».

Правоохранители вычислили его и задержали. Комментатором оказался гражданин одной из среднеазиатских республик.

Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 205.2 УК РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».