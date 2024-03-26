Больше никаких «чудес»: Блиновская с мужем начали знакомиться с материалами уголовного дела

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Блогера-инфоцыганку подозревают в грубейшем нарушении законодательства. А что вменяют ее супругу?

Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Елена Блиновская приступила к ознакомлению с материалами своего уголовного дела. То же самое делает сейчас ее супруг Алексей, который также подозревается в серьезном нарушении российского законодательства. Об этом сообщили в столичном СК.

В официальном заявлении пресс-службы ведомства значится, что следствие инкреминирует Блиновской нетолько уклонение от уплаты налогов, но и легализацию (отмывание — Прим. ред.) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем», а также неправомерный оборот средств платежей.

Алексея Блиновского же подозревают в пособничестве своей супруге и также отмывании денежных средств. Обоим грозит серьезное наказание, вплоть до ареста на долгие годы.

«После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», — отметили в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что долг Елены Блиновской перед ФНС вырос до 1,44 миллиарда рублей.