«Нет никакой связи»: почему интервальное голодание опасно и бессмысленно

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Эндокринолог убеждена в бесполезности этого метода похудения.

Интервальное голодание — одна их самых популярных сейчас методик похудения, которую практикуют и знаменитости, и обычные люди, желающие сбросить вес.

По сути, это такая диета, когда вы можете есть любые продукты только восемь часов в день, а остальные 16 часов вы голодаете — разрешается пить только воду. О том, что именно собой представляет этот способ питания, рассказал KP.RU.

Откуда появилась эта диета

Идея методики основывается на открытии Нобелевского лауреата Есинори Осуми, который смог объяснить процесс аутофагии у дрожжей. Выяснилось, что периоды голодания включает механизм самоочищения, так как во время голода клетка поедает себя и таким образом избавляется от дефектных белков и органелл.

Однако есть нюанс: так работает у дрожжей. Для ученого стало полной неожиданностью, что его открытие люди применяют для похудения.

Тем не менее, некоторые научные исследования доказали, что интервальное голодание может снизить уровень инсулина и неплохо работает на удержании веса.

При этом многие врачи с сомнением относятся к такой диете. Так, последнее наблюдательное исследование с выборкой 20 тысяч человек показали, что те, кто практикует такой тип питания, на целых 91% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ел обычным способом.

Более того, люди с такими заболеваниями имели на 66% выше шанс умереть от инсульта и болезней сердца, если они придерживались такой системы питания.

Минусы интервального голодания

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о недостатках интервального голодания. Специалист давно убеждена в опасности данной диеты. Состояние человека сильно ухудшается, даже если он утверждает, что замечательно себя чувствует.

«К сожалению, у меня на приеме было немало человек с саркопенией после такого голодания — то есть жира много, а мышц мало. Я не верю в красивые теории, я вижу объективные факты. И состав тела — один из таких», — рассказывает врач.

При этом бодрый внешний вид такого человека может объясняться выделением кетонов при распаде жировой ткани, так как они активно используются организмом в качестве энергии.

«То есть тут вообще нет никакой связи с долгожительством и высоким качеством жизни», — подытоживает эксперт.

Так, можно есть все подряд. А, значит, за эти восемь часов теоретически можно есть и целыми тазами еду, что может привести, наоборот, к ожирению, особенно если у человека есть реальная проблема с перееданием.

Многие пропускают завтрак при такой диете. Однако, по словам эндокринолога, человек обязан есть с раннего утра, так как в это время у нас высокая активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта. При этом нужно обязательно дополнить утренний рацион белками.

«Если вы не позавтракаете, то гормон кортизол получил обоснованное право разрушать мышечную ткань, так как запасов белка, кроме как в мышцах, в организме нет. Кроме того, кортизол дополнительно стимулирует образование жировой ткани. Особенно в условиях недостатка белкового компонента в рационе», — объясняет Павлова.

Есть два раза в день — это ошибка. Нам необходимо принимать пищу как минимум трижды в день.

При этом в каждый прием нужен белок, так как за раз может усвоиться не больше 30 грамм. Нашему организму же его надо несколько больше — минимум один грамм на килограмм веса, а лучше до полутора грамм.

Разрушаются мышцы, а значит сердечная тоже. Именно поэтому в данном случае высок риск смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Перед началом любой новой для вас системы питания стоит всегда посоветоваться с врачом и пройти обследование.

Кому точно не стоит пробовать интервальное голодание

Беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам;

Людям с проблемами ЖКТ;

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

Больным с другими хроническими и острыми заболеваниях, в том числе гормональными;

Онкобольным, страдающим подагрой, людям с сахарным диабетом первого типа.

Совет от эндокринолога

Если вы планируете начать худеть, то врач советует для начала снизить калорийность и уменьшить размер порций. Как отметила эндокринолог, у такой диеты есть более реальный вариант — 12/12: если вы позавтракаете в 07:00, то ужин должен быть не позднее 19:00.

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