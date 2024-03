Сложился, как карточный домик: мост обрушился в США из-за врезавшегося в него судна

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) грузовое судно врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего сооружение обрушилось. Об этом сообщает Fox Baltimore.

«Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном», — говорится в публикации.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn