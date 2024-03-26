Сложился, как карточный домик: мост обрушился в США из-за врезавшегося в него судна

В США обрушился мост после того, как в него врезалось судно

Фото: Zuma\TASS /ТАСС

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Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения в американском городе.

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) грузовое судно врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего сооружение обрушилось. Об этом сообщает Fox Baltimore.

«Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном», — говорится в публикации.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

На кадрах видно, как весь мост плавно упал в воду. Отмечается, что в результате случившегося все полосы движения перекрыты в обоих направлениях.

Власти допускают, что во время ЧП в воду могли упасть машины и люди. По некоторым данным, «это происшествие с большим количеством пострадавших».

Ранее 5-tv.ru писал, что британский круизный лайнер Britannia, на борту которого находились сотни пассажиров, столкнулся с нефтяным танкером в Испании.