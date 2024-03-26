Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Боевики Киева не справляются с ситуацией в зоне боевого соприкосновения. И опять обращаются к Западу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции в зоне конфликта из-за массового применения армией России авиабомб. В этой связи боевики нуждаются в американских зенитных ракетных комплексах Patriot. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico.

«Когда украинские войска теряют позиции, давайте посмотрим, почему… Это потому, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы», — сказал он.

Как подчеркнул украинский министр, есть лишь единственный способ справиться с российскими авиабомбами — сбивать самолеты с ними. В этом и должны помочь ВСУ комплексы Patriot.

«Дайте нам эти чертовы Patriot», — обратился Кулеба к Западу.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему потеря ЗРК Patriot становится все большей проблемой для Украины. Зарубежные аналитики указывают на сложности, которые возникли у ВСУ после уничтожения американских ракетных комплексов под Донецком.