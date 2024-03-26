Сразу поняли, что что-то не так: названа причина экстренной посадки Boeing 737 в Чите

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Сообщение пилотов о намерении снижаться поступило рано утром.

Пассажирский Boeing 737 успешно произвел аварийную посадку в аэропорту Читы. Рано утром пилоты лайнера сообщили о технической неисправности, из-за которой не решились продолжить перелет из Красноярска в Благовещенск. В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уже назвали причину экстрененной ситуации.

«Подозрение на течь топлива является причиной экстренной посадки в Чите самолета», — прокомментировали происшествие эксперты.

К счастью, при посадке обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ан-12 без одного колеса совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре. На борту в момент ЧП находились восемь человек, включая экипаж и сопровождающих.