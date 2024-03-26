На Ставрополье разоблачили коррупционную преступную группу из числа чиновников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В частности, в ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития.

В Ставропольском крае разоблачена коррупционная организованная преступная группа (ОПГ) из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей региона. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что на Ставрополье пресечена деятельность чиновников, причастных к экономическим и коррупционным преступлениям. Они, находясь в сговоре, незаконно досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах. В ФСБ установили, что целью было получение сверхприбыли от деятельности юридических лиц.

Кроме того, правоохранители установили факты хищения у одной из нефтегазовых компаний региона в особо крупном размере.

«В ходе производства 17 обысковых мероприятий на территории московского региона и Ставропольского края обнаружены и изъяты имеющие доказательственное значение для уголовного дела наличные денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении чиновников, как уточняется, возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Им уже предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудниками ФСБ России был задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Игорь Храновский.