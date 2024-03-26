Подготовка к сезону: в Петербурге ночью развели несколько мостов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ожидается, что первые суда пройдут по Неве уже 10 апреля. А прогулочные катера пустят с приходом мая.

Санкт-Петербург во всю готовится к началу навигации. Этой ночью в очередной раз проверили разводные механизмы мостов — Троицкого, Большеохтинского, Благовещенского и Володарского.

Первые суда должны пройти по Неве 10 апреля. А с 1 мая должны запустить по рекам и каналам и экскурсионные катера.

Ранее 5-tv.ru писал, что мосты на Неве развели, чтобы перевезти оборудование для АЭС «Аккую» в Турции. Зимой такое событие редкость для жителей Северной столицы. Но в этот раз караван из ледоколов и буксиров вез по замерзшей реке уникальное оборудование, изготовленное на заводе «Росатома» в Петербурге.