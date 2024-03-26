Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град»

МО: силы ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Наши войска продолжают отражать нападения противника на российские регионы.

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку армии Украины атаковать объекты в РФ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, нашим силам удалось примерно в 7:00 по московскому времени уничтожить два реактивных снаряда РСЗО «Град» в небе над Белгородской областью.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что системы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. В результате атаки пострадали люди.