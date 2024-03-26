Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Предварительно, пилоты сообщили о технических неполадках.

Пассажирский рейс Красноярск — Благовещенск готовится к аварийной посадке в Чите. Об этом 5-tv.ru сообщили в аэропорту.

Предварительно, пилоты сообщили о технических неполадках. О чем именно может идти речь — пока неясно.

«Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите», — отмечалось в заявлении воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США Boeing 737 приземлился без части внешней обшивки. Отсутствие детали обнаружили после плановой проверки. Согласно заявлению авиакомпании, будет проведена тщательная проверка самолета, а также его необходимый ремонт. Перевозчик пообещал расследовать причины происшествия.