В «Росатоме» оценили сроки запуска атомного «энергокомплекса будущего»

Первый объект атомного «энергокомплекса будущего» в Северске введут в 2024-м

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Метод работы комплекса создает почти полный цикл использования урана, что исключает необходимость в постоянной добыче этого природного материала в больших объемах.

Первый объект атомного «энергокомплекса будущего» в Северске Томской области планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

«Будущий запуск модуля по производству СНУП-топлива — это первая веха проекта „Прорыв“, к которой мы уверенно движемся. На этом объекте уникально все: каждый производственный участок —это решение технологической задачи, за которую еще никто в мире не брался», — сказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Тестовый пуск запуск линии карботермического синтеза модуля по производству инновационного ядерного топлива для «сердца» будущего опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) — реактора состоялся в 25 марта в рамках международного форума «Атомэкспо — 2024» в режиме телемоста с Северском.

Участие в мероприятии, помимо Лихачева, приняли глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, научрук проекта «Прорыв» Евгений Адамов, а также генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лихачев назвал форум рекордным по многим позициям — и по количеству участников, государств, которые прислали свои делегации. Впервые представлены Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Иран. Для всего мира наша страна — лидер в экспорте атомных технологий.