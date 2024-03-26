Мадуро хотели убить во время митинга в Каракасе

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ton Molina

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Злоумышленники планировали бросить в президента взрывное устройство.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о попытке покушения на него во время митинга в центре Каракаса. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

«Сегодня здесь (на площади Диего Ибарра — Прим. ред.) двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушения. Задержанные признали, что принадлежат к уже несуществующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela», — сказал глава государства.

Подозреваемых задержали во время марша сторонников Мадуро перед митингом. Он отметил, что убийство планировалось из-за его выдвижения на пост президента.

Вице-президент по мероприятиям Объединенной социалистической партии Венесуэлы Наум Фернандес рассказал, что по делу уже арестованы три человека. Они планировали бросить в президента взрывное устройство.

Ранее 5-tv.ru писал, что администрация президента США освободила близкого соратника Николаса Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на нескольких американских заключенных. Из-за экстрадиции дипломата в Штаты венесуэльский лидер грозился обратиться в международные организации.