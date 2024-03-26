Расчеты гаубиц «Мста-Б» громят ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Гаубицы «Мста-Б» бьют по ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины

Боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад», действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины, срывая все попытки на проведение ротации вражеских подразделений.

Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Штурмовые отряды морпехов захватили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Штурмовые подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и ударов дронов-камикадзе продвинулись вперед на одном из участков южнодонецкого направления СВО.

Группа штурмовиков морской пехоты выдвинулась на штурм опорного пункта ВСУ после нанесения огневого поражения нашей артиллерией и точечной работы операторов дронов-камикадзе по уничтожению огневых средств противника на позициях.

Дрон-камикадзе может нести на себе кумулятивный снаряд весом в полтора килограмма, передвигаясь со скоростью свыше 100 километров в час при попутном ветре. Командир отделения разведки штурмового отряда с позывным «Зверь» рассказал, что успеху штурма способствовала ювелирная работа оператора FPV-дрона, который нанес удар по противнику, находящемуся в непосредственной близости от штурмовиков.