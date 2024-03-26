Рогов рассказал, что было уничтожено в результате удара по Одессе

Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации СБУ и склад боеприпасов

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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В частности, был поражен ведомственный санаторий СБУ.

Место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов ВСУ поражены ракетным ударом в Одессе. Об этом РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией», — сказал политик.

Помимо этого, поражен ведомственный санаторий СБУ. Он являлся местом дислокации личного состава, уточнил Рогов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины.