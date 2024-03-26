«Она выглядела старше»: как обезопасить детей-моделей от преследователей в сети

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Работа в модельном бизнесе порой оказывается тяжелым испытанием, и дело не только в факторе соперничества. Эксперты рассказали о преимуществах и рисках, с которыми сталкиваются юные звезды подиумов.

В феврале бывшая модель и блогер из Омска Светлана Машкова рассказала своим подписчикам, как педофил пытался совратить ее дочь. Женщина сама ведет страницу 12-летней Василисы в соцсетях, чтобы избавить ее от общения с потенциально опасными людьми. И не зря. По словам Машковой, их она подтвердила скриншотами переписки, неизвестный мужчина предлагал девочке и секс, и деньги, и переезд вместе с ним в другую страну, где обещал воспитывать «как свою дочь».

Светлана общалась с незнакомцем от имени дочери, чтобы выяснить его намерения и вывести на чистую воду. Призналась, что после пугающего диалога не спала всю ночь, но все же радовалась, что не допустила Василису до самостоятельного ведения аккаунта. И не допустит теперь до совершеннолетия, по собственным словам. Многодетная мама живо ощутила опасность — есть человек, готовый украсть ее ребенка. И сотворить непоправимое.

Примечательно, что извращенец, домогавшийся малолетней, не вызвал всеобщего осуждения. То есть он-то, конечно, людям не понравился, но маму поддержали далеко не все фолловеры. Некоторые писали, что она сама виновата — мол, Василиса выглядит на фотографиях, как взрослая, а наряды и макияж смотрятся призывно. Рождается множество вопросов. Оправдывает ли педофила то, что девочка выглядит старше? Увы, однозначного «нет» общество не предлагает. А фотографии маленьких мальчиков и девочек, подобные тем, что выбраны для этого материала, продолжают привлекать тех, кого привлекать не должны.

Стоит ли вообще отдавать ребенка в модельный бизнес? Можно ли на 100% оградить его от всех опасностей? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответили эксперты — креативный директор модельной школы Екатерина Амари и детский и семейный психолог Светлана Смирнова.

Модельный бизнес может быть безопасным для детей?

Как отмечает Екатерина Амари, работающая в фэшн-индустрии с начала двухтысячных, в качестве хобби и даже профессии это дело может принести ребенку (и его семье, чего уж лукавить) много бонусов. От уверенности в себе до солидного заработка. Эксперт считает бизнес безопасным, так как знает его изнутри и понимает, как обходить острые углы и риски. Однако всяк сюда входящий должен сначала снять розовые очки и помимо образа глянцевой обложки с красивым детским личиком представить все сопутствующие опасности.

«Я знаю случаи преследования детей-моделей со стороны взрослых поклонников. Основная угроза находится в интернете, где незнакомец пишет в личные сообщения с разными предложениями. Безопасность ребенка — забота не только родителей, но и модельного агентства, с которым сотрудничает семья. В частности, все заказчики, съемки, предложения должны согласовываться на уровне агентства и только с проверенными контрагентами», — говорит Екатерина.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Нередко родители решают самостоятельно заниматься продвижением детей. На этом этапе появляется первый жирный риск — передача фотографий и персональных данных незнакомцам. Агент и его компания зарабатывают репутацию годами, становятся известными в индустрии, взаимодействуют с конкурентами, дорожат своим имиджем. Поэтому люди, у которых хорошо работает инстинкт самосохранения, обращаются в первую очередь в агентства с именем. Они не бросаются в это море, полное акул, в одиночку и без подготовки. И уж тем более не бросают в него своих детей. В крайнем случае — сопровождают чадо каждую минуту и сами оперируют информацией.

«Стоит с особой настороженностью отнестись к незнакомым СМИ, заманчивым предложениям, нетипично высоким гонорарам и главным ролям. Опасно ходить самостоятельно по кастингам, предоставлять фото детей, особенно оголенные, и сообщать личные данные», — предупреждает Амари.

Помимо нежелательного внимания есть и другие риски, подчеркивает эксперт. Это и появление у ребенка аллергии на косметику, и травмы, так как девочки ходят на каблуках, и даже риск получить ожог во время укладки волос. Мелочи, скажете вы, по сравнению с педофилами, но и в этих случаях последствия могут быть сокрушительными для здоровья и психики.

Модельная школа помогает приобрести красивую осанку, уверенность в себе за счет постоянных публичных выступлений, со временем любимое хобби может стать профессией. Однако важно понимать, что в индустрии остаются единицы, хотя дети могут выбрать смежную творческую профессию, где применят полученные навыки, например, актерство, дизайн одежды и другие. Готовность юной модели, ее родителей (а они бывают куда более амбициозными) к поражению крайне важна. Как и готовность отбивать сальные взгляды, направленные на ребенка.

«Индустрия достаточно дорогая, требующая вложений, и не только финансовых. Длительное ожидание, долгая подготовка к показам, к съемкам, нестабильный график, постоянные поездки, высокая конкуренция и, конечно, трудоустройство не гарантировано. Излишнее высокое внимание тоже не всем дается легко и может стать травмой. Родителям стоит беречь своего ребенка, выбирать только проверенные модельные агентства и ни на секунду не терять бдительности», — заключила Амари.

Как уберечь психику ребенка, вовлеченного в модельный бизнес?

Психолог Светлана Смирнова разделяет увлечение моделингом и работу в индустрии. В первом случае можно сказать, что для ребенка это хобби — практически со всех сторон положительное. В соответствующих кружках ребята учатся красиво двигаться, создавать модные образы, изучают теорию цвета, историю моды, сами конструируют наряды и организовывают показы. Все это формирует замечательные творческие навыки — эдакое театральное мастерство в смеси с искусством дизайна.

Приключения, причем довольно экстремальные, могут начаться после перехода в пространство публичности. На большие сцены и в интернет. Мнение Екатерины Амари о пользе сотрудничества с агентствами вместо самостоятельного плавания (в море с акулами) Смирнова если не опровергает, то дополняет важным фактором — никто кроме мамы и папы так же сильно не переживает за ребенка. Поэтому взять менеджмент в свои руки — не самая плохая идея, если действовать осторожно и рационально. Впрочем, агентства и не запрещают родителям контролировать работу с несовершеннолетними, ведь контракт заключается со взрослыми.

«У большинства детей моделей агенты — родители, и они очень серьезно следят за тем, чтобы ребенку не писали и не звонили всякие странные люди. И вообще все переговоры ведут сами. И вот эта культура показа себя — она очень важна. Проблемы случаются у тех детей, причем неважно, моделингом они занимаются или просто в интернете себя показывают, которые как раз это делают без контроля родителей. Они выкладывают свои фотографии, привлекая таким образом народонаселение, которое в интернете разное. И об этом тоже надо помнить», — говорит психолог.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

По мнению Светланы Смирновой, ответ на вопрос, должны ли мамы и папы отслеживать контент детей и проверять, с кем они общаются в соцсетях, однозначен. Должны. Обязаны. Потому что большинство детей до подросткового возраста, то есть до 14-15 лет, не в состоянии отстоять личные границы или идентифицировать манипуляторов. И хорошо, если к этому возрасту научатся: практика показывает, что и ребята постарше попадаются в ловушки провокаторов, извращенцев и банальных мошенников.

«Ребенка можно обмануть. В интернете можно представиться кем угодно — импресарио оттуда, агентом отсюда. „Пришли мне, пожалуйста, свои какие-нибудь сомнительные фотографии, (тогда ты пройдешь отбор), только родители это не говори, это будет для них сюрприз“. Вот, пожалуйста, такая формулировка, которая может ребенка сподвигнуть на какие-нибудь опрометчивые поступки, портящие его репутацию. Иногда на всю оставшуюся жизнь», — предупреждает эксперт.

Смирнова подчеркивает, что в любой деятельности, связанной с публичностью или продвижением в интернете, родительский контроль необходим. Дети еще не готовы общаться с манипуляторами, а разного рода негодяи, заманивающие в свои сети, в первую очередь манипулируют. Сначала втираются в доверие, ведут отвлеченные беседы, предварительно изучив интересы, указанные в профиле. Потом просят фотографии. И если получают, начинают шантажировать этими кадрами. Их жертвы соглашаются на страшные вещи, боясь, что их снимки будут обнародованы, и зачастую скрывают переживания от родителей, опасаясь наказания. Замкнутый круг.

«Хорошо, чтобы родители это контролировали, чтобы родители понимали, с кем их ребенок общается, в общем, не надо отдавать это на откуп детям. Потому что жизненный опыт есть у взрослых, у детей этот опыт только формируется», — говорит психолог.

Когда главной опасностью становится не маньяк из сети, а родитель

В любом виде деятельности, который подразумевает какие-то достижения, публичность — большой спорт, актерство, модельный бизнес — есть еще одна опасность. Это амбиции взрослых. Если за маленьким артистом стоит нереализованный родитель или карьерист, который неистово хочет, чтобы чадо стало звездой, и готов пойти на все, вероятна катастрофа.

Американская актриса и модель Брук Шилдс не простила мать, которая позволила ей сыграть работницу борделя в 11 лет (фильм «Прелестное дитя», 1977 год). Партнеру девочки Киту Кэрредину было тогда 27, они целовались. Своим дочерям Шилдс, по собственным словам, никогда не позволит смотреть это кино. Она должна была играть в куклы в то время как становилась секс-символом. В десять малышка снялась обнаженной для «Playboy Press». Впоследствии она много лет пыталась отсудить у журнала права на изображения, но проиграла. Очевидно, такой опыт может сломать, и осознание травмы придет нескоро. Таких историй мировые знаменитости рассказали множество. И ни деньги, ни слава, ни успешная карьера эту боль не оправдывают.

«Нужно, конечно, соизмерять. Одно дело, когда это ребенку нравится, интересно, другое дело, когда это удовлетворение некоторых амбиций родителей в ущерб желанию детей. А для общего развития — у меня было много клиентов раннего подросткового возраста (11-13 лет). И вот как раз посещение таких занятий очень помогало им начать лучше относиться к своей внешности, потому что в 13 лет у многих идет это: „О, я уродина“. А тут и обучение легкому визажу, можно создать образ, можно научиться себя подать. Все то, чего иногда очень не хватает девочкам-подросткам», — рассуждает специалист.

По мнению Светланы Смирновой, в сфере моделинга дети действительно могут здорово реализоваться, стать более уверенными в себе, решить многие психологические проблемы, свойственные периоду созревания. Так что направление само по себе замечательное, если грань здравого смысла не нарушается. Ни представителями индустрии, ни родителями, ни опасными незнакомцами.

Но по итогам все же большая часть ответственности лежит на мамах и папах, которые обязаны защищать своих детей от вторжений враждебного мира. Как это делает Светлана Машкова из Омска, контролируя аккаунты дочери в соцсетях, как это делают миллионы других взрослых, устанавливая родительский контроль на смартфонах и компьютерах сыновей и дочерей. И прикладывают усилия к формированию доверительных отношений в семье. Потому что подонки порой пробиваются и через стальную защиту. И здесь самое важное — чтобы ребенок не боялся рассказать обо всем взрослым и попросить помощи.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru бывшая модель Валерия Корабельская рассказала об обратной стороне модельного бизнеса, скрывающейся за блеском глянцевых обложек. Уже не дети, но все еще хрупкие создания, девушки жертвуют всем ради двух минут на престижном подиуме.

Авторы: Оксана Тарасова, Маргарита Громова.