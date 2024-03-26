«Брат, пока»: парня застрелили в «Крокусе» прямо во время разговора с другом

Парня застрелили в «Крокусе» во время разговора с другом

Фото, видео: Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева; 5-tv.ru

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Его знакомый в шоке от жестокости террористов, которые, сами имея детей, решились на массовое убийство за «жалкие 500 тысяч рублей».

Террористы убили в ходе атаки на «Крокус Сити Холл» молодого человека, пока тот говорил по телефону. Об этом 5-tv.ru рассказал друг покойного Даниил Косарев.

«Я еду в автобусе, хотел пересесть в автобус нормальный, доехать сюда. И в итоге — телефонный звонок, и последнее, что он сказал, это: «Брат, пока“», — делится юноша.

В него, говорит Косарев, выстрелили в упор. Это был приятный человек, с которым можно было пообщаться на разные темы.

Тот всегда был готов дать совет окружающим. Косарев в шоке от жестокости террористов, которые, сами имея детей, решились на массовое убийство за «жалкие 500 тысяч рублей».

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась вечером 22 марта. Через несколько минут на сцену должны были выйти музыканты группы «Пикник».

Злоумышленники в камуфляже и с автоматами в руках ворвались в здание и начали расстреливать посетителей одного за другим. Позже они подожгли концертный зал.

Мощный пожар распространился на площади в 13 тысяч квадратных метров. Его удалось потушить только на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182.

После атаки террористы устремились к границе с Украиной. Задержаны 11 человек, часть из них уже отправлена в СИЗО.