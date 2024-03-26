«Сердце болит за тех, кто мучается»: что говорят пришедшие к мемориалу у «Крокуса» люди

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Причем называть это место скорби стихийным уже, наверное, не совсем верно — все происходит организованно.

Итак, 139 человек, в том числе трое детей, на данный момент считаются официально погибшими во время теракта в «Крокус Сити Холле». Из них установлены личности 96, криминалисты работают без перерыва, но в некоторых случаях потребуется ДНК-экспертиза — это займет много времени.

Тем более, что на месте трагедии спасатели еще не завершили разбор завалов, так что, возможно, найдены еще не все тела. Тем временем пошли уже третьи сутки после теракта.

И практически не уменьшается количество людей, которые приходят к месту трагедии. Там сейчас находится и корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Несмотря на то, что время уже за полночь, а к стихийному мемориалу продолжают приходить люди. Причем называть это место скорби стихийным уже, наверное, не совсем верно.

Люди организовано возлагают цветы, приносят мягкие игрушки, зажигают свечи. После акции, которая вчера прошла здесь, мемориал дополнило огромное количество журавликов, сделанных из бумаги.

Этот бесконечный белый клин проносится в эти дни над всей Россией. Также сегодня здесь появились портреты погибших в результате теракта.

Давайте послушаем комментарий тех, кто в столь поздний час пришел к месту трагедии.

«А у меня билеты пропали. Если бы я не заболела, то была бы там на концерте. У знакомых пара погибла. Пришли сюда, невозможно не прийти», — говорит Алена.

«В субботу в очереди 12 часов стоял кровь сдавать. Сейчас отработал и приехал», — делится Александр.

«Потому что сердце болит за то, что произошло. За тех, кто погиб. За тех, кто мучается сейчас в больнице», — рассказывает Юлия.

Внутри «Крокуса» продолжается разбор завалов. Можно услышать, как работает спецтехника.

Насколько известно, к этому времени спасатели разобрали практически все завалы. Тем не менее, планируется, что этот процесс можно будет завершить только завтра, то есть уже сегодня, ближе к вечеру.

Дело в том, что нужно убрать нависающие фрагменты рухнувшей крыши с бельэтажа. Мы общались со многими людьми, которые в момент атаки террористов находились как раз на балконе — и им было проще покинуть концертный зал.

Поэтому надеемся, что список погибших после полного разбора завалов не увеличится. Пока эта цифра застыла на отметке в 139 человеческих жизней.