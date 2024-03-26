Мужчина с помощью пожарного топора спас людей во время теракта в «Крокусе»

Геннадий Плиткин 37 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Виктор рассказывает, что сделать это было очень сложно.

Десятки людей спаслись из «Крокус Сити Холла» благодаря Виктору Андрееву, который вывел их из здания при помощи пожарного топора. Герой рассказал 5-tv.ru подробности того страшного дня.

Он пришел на концерт вместе со своей возлюбленной. Они уже сидели наверху зала в ожидании концерта, когда началась стрельба.

Сначала они, как и многие, не поняли, что произошло. Он осознал, что в зал зашли террористы, когда увидел убегающих людей.

Виктор тоже кинулся искать выход — люди остановились около окна, однако разбить его не получилось даже с помощью стула. Пока толпа искала укрытие, их встретил охранник «Крокуса» и подозвал к себе.

«Мы забежали, дверь закрыли за нами. Мужчины держали двери. Рядом было что-то типа пожарного щитка. Я пломбу сорвал, там находился топор огромный. Думал, что если они ворвутся, то уже с топором хоть что-то можно сделать», — рассказал Виктор.

Вскоре шумиха утихла и группа людей двинулась в сторону подвала. Посетитель «Крокуса» попытался пробить потолок, чтобы выбраться наружу, так как дым от пожара уже начал проникать в помещение и людям было трудно дышать.

Смельчак начал ломать топором уже другую дверь — мужчины также помогали ему ломами. Виктор рассказывает, что сделать это было очень сложно.

Новости партнеров

Новости СМИ2