Воробьев сообщил о непрерывной работе спасателей в «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Поисковая операция, как ожидается, завершится 26 марта.

Спасатели продолжают работать без перерыва в «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается спасателей, они работают и сейчас, вы знаете, без перерыва, меняясь», — сказал глава региона на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Спасатели окончательно завершат проведение поисковой операции 26 марта.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.