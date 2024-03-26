В Москве после зимы промыли тротуары специальным шампунем

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Столица медленно, но верно готовится к наступлению тепла.

Зима отступила, снег почти растаял, но оставил за собой грязь на дорогах — по этой причине московские тротуары промыли специальным шампунем. Об этом сообщил Telegram-канал ГБУ «Автомобильные дороги».

«Промывка покрытий специальным шампунем удаляет загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня проведем сплошную мойку проезжей части и пешеходных зон», — говорится в сообщении.

До конца апреля будут приводиться в порядок инженерные сооружения столицы: мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Столица медленно, но верно готовится к наступлению тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках.