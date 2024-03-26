Таксист узнал в своем пассажире террориста из «Крокуса»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Водитель вспомнил, что забирал этого клиента от концертного зала еще 7 марта.

Столичный таксист узнал в своем пассажире одного из преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Водитель рассказал 5-tv.ru, что 7 марта забрал мужчину от здания концертного зала и отвез в Путилково.

По словам таксиста, он не увидел в пассажире ничего подозрительного. Тот вел себя спокойно, был трезв и общителен.

«Рассказывал, что купил билет на концерт у перекупщика. Был там не в первый раз, потому что жаловался, что такси в тот день было дорогое», — вспомнил водитель.

Также таксист отметил, что пассажир говорил с ним по-русски и за время поездки не общался ни с кем по телефону. Позднее водитель увидел фото предполагаемого террориста и сразу узнал в нем своего недавнего пассажира.

Таксист хорошо запомнил лицо и куртку клиента. Опознав преступника, мужчина сразу обратился в полицию.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.